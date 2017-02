Villareal Roma: come vedere la partita in tv e in streaming

Torna l'Europa league e inizia il tour de force per la Roma e i suoi tifosi. Dove e come vedere in tv o in streaming i sedicesimi di Champions League tra Roma e Villareal in programma giovedì 16 febbraio alle ore 21.05 all'Estadio de la Cerámica, ex Madrigal di Villareal?

VILLAREAL - ROMA IN TV - Villareal-Roma sarà visibile in chiaro su TV8 e anche per chi possiede un abbonamento a Sky Sport. Non solo tv però. Gli abbonati a Sky potranno seguire Villareal-Roma anche in streaming su tablet, smartphone e pc attraverso il servizio SkyGO. Sulle frequenze di Rai Radio Uno, invece, sarà possibile ascoltare la radiocronaca della partita.

VILLAREAL - ROMA IN STREAMING - Il tormentone è il solito: c'è un link per vedere la partita gratis? La risposta a questa domanda è "no". Mediaset e Sky infatti hanno dichiarato guerra a tutti i siti pirata. Quelli che ancora esistono sono illegali. Al termine dell'incontro, alle ore 23, spazio a 'Goal Collection – Uefa Europa League' con le interviste a caldo e gli highlights di tutti gli altri incontri.

La Roma è riuscita ad accedere alla fase a eliminazione diretta di Europa League dopo essersi piazzata prima nel suo girone di qualificazione con 12 punti, ottenuti grazie a tre vittorie e altrettanti pareggi. I giallorossi tengono in modo particolare a proseguire il proprio cammino nella manifestazione ma il Villarreal di Fran Escribá, sesto in Liga, è avversario ostico.

VILLAREAL - ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI - VILLARREAL (4-4-2): Asenjo; Mario Gaspar, Alvaro, Victor Ruiz, José Angel; Dos Santos, Trigueros, Bruno Soriano, Samu Castillejo; Adrian Lopez, Sansone. Allenatore Fran Escribà

ROMA (3-4-2-1): Alisson; Manolas, Fazio, Rudiger; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Salah, Nainggolan; Dzeko. Allenatore Luciano Spalletti