Villa Adriana calcio, mister Porcari: "Le prime cinque gare ci diranno chi siamo"

Tivoli (Rm) – Un inizio da brividi, ma il Villa Adriana è pronto. La formazione del direttore generale Fabio Gelli e di mister Diego Porcari ha avuto in dote un calendario molto tosto nella fase iniziale. «Le prime cinque giornate ci diranno sicuramente qualcosa di importante sul tipo di campionato che possiamo disputare» dice senza troppi giri di parole l’allenatore. «L’esordio del primo ottobre lo giocheremo sul campo del Tirreno, formazione che nello scorso torneo si è salvata ai play out – prosegue Porcari – L’abbiamo seguita in questo pre-campionato e sembra abbiano allestito un gruppo di buona qualità che soprattutto davanti ha degli elementi pericolosi. E’ chiaro, però, che iniziare con un successo in trasferta sarebbe un ottimo viatico per le nostre ambizioni». Porcari si lancia in una previsione sulla tenuta fisica della squadra in vista del debutto. «Sicuramente non saremo al 100%, come credo che non lo siano la maggior parte delle squadre. Ma venderemo cara la pelle e ci presenteremo certamente carichi all’appuntamento». Anche perché il Villa Adriana vuole fare meglio della stagione appena messa alle spalle. «L’anno passato potevamo fare certamente meglio – ammette Porcari – E’ pur vero che siamo stati abbastanza sfortunati visti i tanti pali colpiti e i rigori subiti nel corso del campionato. Ora abbiamo fatto un pre-campionato positivo e vogliamo provare a stare nelle posizioni di vertice: la prima speranza è quella di avere la rosa totalmente a disposizione per la maggior parte delle gare della stagione, abbiamo tante alternative e questo potrebbe fare la differenza». L’allenatore è visibilmente soddisfatto della rosa che la società gli ha messo a disposizione. «Siamo praticamente al completo. Potrebbe servire magari un centrale difensivo in più, ma possiamo ovviare anche con qualche elemento della Juniores e poi se ci sarà urgenza a dicembre il club sarà pronto a intervenire».