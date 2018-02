Villa Adriana calcio, Porcari: "A Valle Martella gara tosta"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Tivoli (Rm) – Il Villa Adriana continua a muovere la classifica. Nel 2018 la squadra di mister Diego Porcari ha collezionato otto punti in quattro partite e ora occupa l’ottavo posto del girone D della Prima categoria, lontano cinque punti dal Futbol Montesacro quarto che al momento sarebbe qualificato alla prossima edizione della Coppa Lazio. «Otto punti sono sicuramente un buon bottino, ma avremmo anche potuto fare qualcosa in più – dice Porcari – Se col Torre Angela il pari è stato giusto, forse col Castelverde avremmo meritato di vincere anche a detta di alcuni esponenti della squadra avversaria. La squadra sta bene, ma abbiamo ottenuto troppi pareggi e questi non ci hanno permesso di fare il salto di qualità». C’è poi un problema che balza agli occhi anche dalle statistiche: il Villa Adriana, infatti, ha uno degli attacchi più “sterili” del girone. «Ci è capitato più volte di creare diverse occasioni senza riuscire a concretizzarle e a portare a casa il bottino pieno – spiega Porcari – Possiamo solo lavorare di più su quell’aspetto e cercare di essere più determinati sotto porta». Nell’ultimo turno il Villa Adriana ha piegato 3-2 il Tirreno al termine di una buona prestazione complessiva. «Nel primo tempo i ragazzi hanno fatto benissimo e hanno chiuso avanti di una rete con il guizzo di Pantaleoni. Poi nella ripresa abbiamo preso subito il gol dell’1-1, ma siamo tornati avanti con una doppietta di Solitario (che ha pure fallito un rigore in mezzo alle due marcature, ndr) prima del 3-2 conclusivo». Nel prossimo turno, invece, i ragazzi di Porcari sono attesi da un match decisamente complicato, quello sul campo del Valle Martella terzo della classe. «Probabilmente sono l’unica squadra che nel girone d’andata ci ha messo sotto e ha vinto la partita contro di noi con pieno merito, anche se avevamo assenze in tutti e tre i reparti. Si tratta di un avversario forte che ha investito molto ad inizio campionato e dunque ha puntato fortemente ad un posto tra le prime in classifica. Noi dovremo anche fare i conti con qualche assenza, ma pure nella passata stagione andammo lì un po’ “rabberciati” e alla fine vincemmo con un bellissimo 4-2. Speriamo che la storia si ripeta, ma servirà massima concentrazione per riuscire nell’impresa. In ogni caso andremo lì per giocare serenamente la nostra partita, senza grosse pressioni di risultato». Chiosa finale sulla classifica. «Bastano due partite per schizzare in alto o sprofondare, bisogna avere continuità» conclude Porcari.