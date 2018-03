Villa Adriana calcio, l’analisi di Porcari: "Abbiamo fatto sudare il Palestrina"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Tivoli (Rm) – Il Villa Adriana si è dovuto fermare al cospetto della capolista del girone D. Il Palestrina si è imposto per 3-0 sul campo dei biancoverdi di mister Diego Porcari che, però, sono usciti dal terreno di gioco a testa alta secondo quanto sostiene lo stesso allenatore tiburtino. «Abbiamo messo in seria difficoltà il Palestrina, ricevendo a fine partita i complimenti dal tecnico e da alcuni giocatori avversari. La prima frazione si è chiusa sul 2-0 per gli ospiti che hanno saputo approfittare di due nostri errori grossolani: episodi che non ti puoi permettere contro formazioni di quella qualità. E ancor meno ti puoi permettere di sbagliare due calci di rigore, uno sullo 0-1 con Falzerano e l’altro sullo 0-2 con Pantaleoni, che avrebbero chiaramente potuto rimettere in discussione il risultato finale». Il gol del definitivo 3-0 prenestino è stato segnato nell’ultima parte del match, ancora su calcio di rigore. Per quanto riguarda i tiri dal dischetto, il Villa Adriana deve assolutamente migliorare le proprie percentuali. «Abbiamo fallito cinque rigori su nove in questo campionato – sottolinea Porcari – Abbiamo lasciato sicuramente per strada dei punti, evidentemente ci manca la necessaria freddezza e lucidità in quel frangente. Un peccato perché la classifica avrebbe avuto un volto ancora migliore a questo punto della stagione». Ma Porcari, come anche il team manager Fabio Gelli, ha un carattere leonino e promette che il Villa Adriana venderà cara la pelle. «Non molliamo nulla, crediamo ancora alla possibilità di raggiungere la qualificazione alla prossima Coppa Lazio – spiega l’allenatore – Mancano ancora alcuni scontri diretti che noi avremo soprattutto fuori casa, ma il nostro rendimento esterno è migliore di quello casalingo e quindi questo potrebbe non essere un grosso problema». Nel turno dopo la sosta pasquale, il Villa Adriana sarà ospite proprio del Futbol Montesacro quarto della classe. «All’andata pareggiammo 0-0 sul nostro campo al termine di una gara equilibrata. Loro sono sicuramente una squadra con ottimi valori, ma se noi ripetiamo la prestazione vista col Palestrina abbiamo grosse possibilità di fare risultato».