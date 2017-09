Villa Adriana calcio, il dg Gelli: " Scenderemo in campo senza pressioni"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Tivoli (Rm) – L’esordio in campionato, nel girone D di Prima categoria, avverrà il prossimo 1 ottobre sul campo del Tirreno. Il rinnovato Villa Adriana vuole partire “a fari spenti”, ma con la consapevolezza di avere a disposizione un buon gruppo. «Non dobbiamo scendere in campo con particolari pressioni di risultati – dice il neo direttore generale Fabio Gelli – L’anno scorso la squadra ha chiuso all’ottavo posto e cercheremo di migliorare quel piazzamento: per farlo abbiamo confermato buona parte del vecchio gruppo e aggiunto qualche nuovo elemento. Il primario obiettivo sarà quello di pensare a vincere ogni singola gara e alla fine tireremo le somme». Il nuovo Villa Adriana è stato inserito in un girone che comprende realtà blasonate del calcio laziale come Palestrina e la stessa Tivoli 1919 oltre a squadre ambiziose come il Valle Martella: per ben figurare la società si è affidata ancora a mister Diego Porcari. «Non lo conoscevo personalmente prima di arrivare qui – racconta Gelli -, ma mi ha fatto un’ottima impressione. E’ un allenatore competente e l’intesa tra di noi è stata immediata». Il Villa Adriana potrà contare sempre sull’apporto del gruppo di tifosi che lo ha sempre seguito. «La squadra viene seguita con affetto e noi cercheremo di ripagare la gente con delle buone prestazioni» rimarca il direttore generale. Nel test disputato mercoledì pomeriggio sul campo del Castelverde, i ragazzi di mister Porcari hanno vinto con un rotondo 3-0 mettendo in mostra una buona intesa e una condizione già discreta, anche se il calcio “d’estate” è sempre da prendere con le molle. Il tabellino dell’incontro ha visto la doppietta di Bischi, inframmezzata dalla rete di Visconti. Nel week-end la Prima categoria del Villa Adriana avrà un momento di pausa prima di riprendere coi test amichevoli mercoledì prossimo quando ci sarà la trasferta con il Vicovaro. L’ultimo match non ufficiale si giocherà domenica 24 settembre sul campo della Sanpolese, poi si comincerà a fare davvero sul serio.