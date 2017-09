Villa Adriana calcio: il ds Cesari lancia la sfida

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Tivoli (Rm) – Prima categoria e non solo. Il Villa Adriana è ripartita anche dal punto di vista del settore giovanile. Un anno zero, considerato il ritorno di Claudio Cesari che iniziò 25 anni fa in questo club la sua carriera da allenatore e che in estate è tornato per rivestire i panni di direttore sportivo. Un incarico, quello affidatogli dal presidente Mauro Morelli, dai vice Giancarlo Frisciotti e Leoniero Proli e da tutta la società, che Cesari ha preso con grande impegno e determinazione. «Abbiamo un sogno, ricostruire l’intero settore giovanile. Quest’anno partiremo dalla Juniores provinciale allenata da Francesco Maritti e dai Giovanissimi provinciali B di mister Federico Romanzi oltre che da tutto il settore Scuola calcio curato dal responsabile Gigi Ricci. Nello staff ci sono svariati dirigenti e altri componenti come il capo dei preparatori atletici Luigi Garofoli, il preparatore dei portieri dell’agonistica Ivan Verri e quello della Scuola calcio Roberto Maroncelli. Insomma abbiamo rinnovato e rinforzato l’organigramma dirigenziale e tecnico per cercare di fare un lavoro intenso e far rifiorire il settore giovanile del Villa Adriana nonostante le difficoltà legate al campo di gioco (che è di un privato ed è in terra, laddove intorno ci sono quasi esclusivamente campi in sintetico, ndr) e alla folta concorrenza di importanti società limitrofe». Il direttore sportivo del Villa Adriana, comunque, è fiducioso per la nuova stagione. «La Juniores ha elementi di buona qualità e nel giro di due anni proveremo l’assalto alla categoria regionale, mentre i Giovanissimi sono un gruppo a cui teniamo in particolar modo perché “costruito” nella nostra Scuola calcio e sicuramente molto valido ed affiatato, anche per ciò che concerne i genitori dei ragazzi». La chiusura di Cesari è dedicata alla Prima categoria. «Anche in questo caso abbiamo fiducia nei nostri ragazzi e nel mister Diego Porcari. Già l’anno scorso le cose sono andate abbastanza bene e siamo ripartiti dall’ossatura della vecchia squadra con l’innesto di qualche valido elemento. La collaborazione col neo team manager Fabio Gelli? E’ sicuramente positiva e speriamo che il campo dia riscontri altrettanto buoni». L’organigramma completo del Villa Adriana 2017-18: Presidente: Mauro Morelli Vice presidenti: Leoniero Proli e Giancarlo Frisciotti General manager: Lorenzo Carta Direttore sportivo: Claudio Cesari Segretario generale: Enzo Trentini Responsabile prima squadra: Giancarlo Schiavoni Responsabile marketing societario: Gigi Buttazzo Responsabile campo: Daniele Morelli Responsabile Scuola calcio: Giovanni Proli Direttore tecnico: Gigi Ricci Segretario: Ivano Salvati Preparatore dei portieri: Roberto Maroncelli Gruppo Giovanissimi provinciali 2004/05: Allenatore: Federico Romanzi Vice allenatore: Fabrizio Tessa Preparatore atletico: Benedetto Massimi Gruppo Juniores provinciale: Allenatore: Francesco Maricchi Vice allenatore: Angelo Rozzi Preparatore atletico: Luigi Garofoli e Benedetto Massimi Preparatore dei portieri: Ivan Verri Dirigente responsabile: Roberto Schiavoni Prima categoria: Allenatore: Diego Porcari Vice allenatore: Luciano Carrarini Preparatore atletico: Luigi Garofoli e Benedetto Massimi Preparatore dei portieri: Ivan Verri Team manager e addetto marketing: Fabio Gelli