Villa Adriana calcio, Falzerano e il derby: V"ittoria sulla Tivoli ci darebbe entusiasmo"

Tivoli (Rm) – E’ probabilmente il momento decisivo della stagione per la Prima categoria del Villa Adriana. I ragazzi di mister Diego Porcari, reduci dal bel successo esterno sull’Albula, sono attesi da un trittico di partite da urlo: domenica il derby con la Tivoli in casa, poi la delicata trasferta con la Spes 1908 e infine la visita del Palestrina attuale capolista. «Sono tre partite molto importanti – conferma Gianluca Salzerano, trequartista classe 1994 – Ma ora siamo concentrati su quella di domenica che tra l’altro è sempre molto sentita nell’ambiente e dai nostri tifosi». All’andata non fu un derby fortunato, ma il Villa Adriana vuole giocarsi le proprie carte. «La Tivoli è sicuramente una squadra molto forte, ma speriamo di metterla in difficoltà. Contiamo sul fattore casalingo e magari sulla loro disabitudine a giocare su un campo in terra: se dovessimo vincere potremmo trarne grande entusiasmo per le successive partite. Come ci giocheremo il derby? Ora ascolteremo ciò che ci suggerirà il mister, ma servirà una partita praticamente perfetta per portare a casa i tre punti». Al momento il Villa Adriana si trova esattamente alla medesima distanza da Coppa Lazio e zona play out: cinque punti. «Io guardo in alto, come tutti i miei compagni: crediamo alla qualificazione in Coppa Lazio, ma dobbiamo fare un finale di stagione importante» rimarca Falzerano, al suo quarto anno con la maglia biancoverde. Nel match prima della sosta “forzata”, il trequartista ha segnato contro l’Albula il suo secondo gol stagionale e ora ha voglia di recuperare il terreno perduto. «Mi sono fermato durante la preparazione per un problema di pubalgia che di fatto mi ha costretto ai box fino a fine dicembre – dice Falzerano – Di fatto sono rientrato a gennaio e ora mi sento abbastanza bene: questa maglia rappresenta qualcosa di speciale per me, visto che tra l’altro sono proprio di questa zona, quindi ci tengo a dare il mio contributo alla squadra».