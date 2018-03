Villa Adriana calcio: che cinquina

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Tivoli (Rm) – E’ decisamente un buon momento per la Prima categoria del Villa Adriana. La squadra di mister Diego Porcari ha vinto con uno squillante 5-0 sul campo della Spes 1908, squadra in piena lotta per evitare i play out. La formazione biancoverde, però, ha messo in campo aggressività e determinazione e ha ampiamente meritato la vittoria grazie alla doppietta di Bischi e alle reti di Falzerano, Fabiani e Pantaleoni su rigore. «Il mister ci ha chiesto di iniziare forte la partita e noi abbiamo eseguito il compito alla perfezione – dice il centrocampista classe 1992 Gianluca Visconti – Siamo passati presto in vantaggio e poi prima dell’intervallo abbiamo realizzato il gol del raddoppio. Quando a inizio ripresa Pantaleoni ha segnato su rigore il terzo gol, la partita praticamente si è chiusa. Non era una partita semplice anche perché all’andata la Spes ci aveva battuto in extremis al termine di una gara davvero strana, ma era troppo importante vincere e farlo anche con un punteggio largo». La possibile qualificazione alla prossima Coppa Lazio non è affatto lontana, ma Visconti non vuole fissare obiettivi: «Non dobbiamo porci limiti, scendendo in campo col solo pensiero di fare il meglio possibile. Questo è un gruppo compatto che viene da tre anni di lavoro assieme: abbiamo messo tanto impegno e spesso il mister ha dovuto fare i conti con diverse assenze. Qualche difficoltà c’è stata, soprattutto nel girone d’andata, ma qualche punto lo abbiamo lasciato per strada anche per alcuni episodi sfortunati». Nel prossimo turno il Villa Adriana dovrà mettersi “l’abito delle occasioni importanti” visto che riceverà la visita del Palestrina capoclasse. «All’andata li fermammo sullo 0-0 facendo una grande partita e sfiorando anche il successo alla fine – ricorda Visconti – Loro sono sicuramente la squadra più forte del girone, ma noi speriamo di fare una prestazione importante sul livello di quella di domenica scorsa. Se da Tivoli ci hanno chiesto un “aiuto”? Noi dobbiamo pensare alla nostra classifica, se vinciamo lo faremo per noi e per i nostri tifosi».