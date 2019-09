Villa Pamphli: la VII edizione della "Corsa contro il tempo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

VII Edizione CORSA CONTRO IL TEMPO Domenica 22 settembre 2019 - ore 10.30 Villa Pamphili – Via Vitellia, 102 (Punto jogging) Roma Domenica 22 settembre 2019 alle ore 10.30 si svolgerà a Villa Pamphili la VII edizione della Corsa contro il Tempo, corsa amatoriale di beneficenza per sostenere i progetti dell’Associazione L’Amàca Onlus. Testimonial della corsa il marciatore italiano Marco De Luca e la giovane atleta Maria Beatrice Mercuri. I più allenati potranno cimentarsi in 7 km di corsa all'insegna del divertimento e della solidarietà, ma si potrà scegliere anche di fare una più tranquilla passeggiata di 3 km su un percorso semplice adatto a tutti, grandi e piccoli, anche in passeggino o in bicicletta. E’ possibile iscriversi fino al 20 settembre, sia ONLINE sul sito www.amacaonlus.org sia presso la sede dell’associazione in Via Felice Cavallotti, 91 o nei 3 PUNTI AMACA nel quartiere Monteverde Vecchio*. Per l’iscrizione bisogna scegliere se fare la passeggiata o la corsa e dare nome, cognome, e-mail e telefono di chi si vuole iscrivere. La donazione minima richiesta è di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini (fino a 11 anni). Gli adulti che si iscrivono entro il 20 settembre avranno garantita la maglietta running. E’ possibile comunque iscriversi anche il giorno della corsa dalle 8 alle 10 direttamente al desk iscrizioni. Tutti i partecipanti riceveranno, subito dopo la corsa, un sacco gara con i gadget offerti dagli sponsor (fino ad esaurimento scorte). I primi 3 classificati per la categoria uomini e donne avranno ricchi premi consegnati anche quest’anno da un ospite di eccezione. A fine gara ci sarà un’estrazione a premi offerti dagli sponsor della corsa. La “Corsa contro il tempo” è molto di più di un evento sportivo, è una vera e propria festa della solidarietà con stand informativi delle iniziative de L’Amaca Onlus, un mercatino artigianale, laboratori e intrattenimento per i bambini, giochi e musica allestiti tra il punto jogging e l’area giochi di Villa Pamphili (entrata da Via Vitellia 102) nella mattina di domenica 22 settembre dalle dalle ore 9 alle 13. Un'occasione per stare insieme e sostenere in modo divertente L’Amàca Onlus, tutto il ricavato della manifestazione, infatti, verrà interamente devoluto al progetto Casamàca, ovvero le case di accoglienza gratuite per le famiglie che vengono a Roma per curare i propri figli all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, e alla acquisto di farmaci per i bambini del "Dispensario di Isiro" (Congo).