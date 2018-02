Un missile su punizione, poi il cucchiaio. Totti, è ancora magia

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Alla Legends cup in Russia l'Italia perde ma l'ex Capitano giallorosso regala due magie che diventano virali su facebook

Accolto come un vero e proprio re, come se non avesse mai smesso, Francesco Totti non ha deluso le attese del pubblico russo accorso per assistere alle partite tra vecchie glorie, nella Legends Cup. Certo le sue magie sono bastate per far vincere l'Italia, ma non sono passate inosservate. Prima un missile su punizione, poi il marchio di fabbrica, il cucchiaio. Tanto quanto basta per rendere più accettabile la sconfitta, ma soprattutto per regalare qualche lacrima a chi, in Italia, ha ammirato le due perle su youtube. E di profilo facebook in profilo facebook la perfomance è diventata virale.

video da youtube