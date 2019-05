L’opera, realizzata da Laika, è comparsa a piazza Testaccio nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 maggio. Contornata dalla scritta "Yankee go home" (riferita al presidente Pallotta), vuole mandare un messaggio chiaro circa il prossimo addio di Daniele De Rossi.

E in molti si fermano qui per scattare una foto o un selfie, rendendo così omaggio al “capitan futuro” della As Roma.