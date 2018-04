VIDEO | Roma in semifinale di Champions, a Testaccio è ancora festa: “Epica, ora vogliamo il Liverpool in finale”

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video... (0x11a3ec62)

Siamo andati al mercato di Testaccio per raccogliere gli umori dei romanisti che, dopo 48 ore dalla vittoria della Roma sul Barcelona di Lionel Messi, ancora festeggiano: “Il momento più bella della mia vita dopo lo scudetto”.

Per alcuni è meglio col silenzio scaramantico, altri non si trattengono dal festeggiare anche l’eliminazione della Juventus contro il real Madrid di ieri sera, mercoledì 11 aprile. Ma son tanti quelli che non si trattengono nell’esprimere la gioia di una notte incredibile e che ora attendono una storica rivincita: “Voglio il Liverpool, in finale abbiamo un conto in sospeso con quei ragazzi”.