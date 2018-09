VIDEO | Il Miglio di Roma porta l’atletica nel cuore della Città Eterna: "Una festa dello sport"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Dal Palio dei Barbieri a Il Miglio di Roma. Una gara podistica su strada lunga 1609 metri, ovvero la misura di un miglio anglosassone “e che è esattamente la distanza che c’è tra piazza Venezia, angolo via del Corso, con l’obelisco di piazza del Popolo - spiega Camillo Franchi Scarselli, presidente di Atleticom, organizzatore della gara -. Questa è una festa dell’atletica, in uno dei punti più belli del mondo, non solo della Capitale”. Mentre si prova a guardare già al futuro, alla Maratona di Roma: “Abbiamo partecipato al bando con un bel progetto - continua Scarselli - attendiamo l’apertura delle buste per sapere se il nostro è vincitore. Roma merita una Maratona al pari di quelle più blasonate, come New York e Boston".

Ad aggiudicarsi il primo posto della gara competitiva maschile, il 24enne Osama Zoghlami, in gara con l’Aeronautica militare, davanti agli altri azzurri Soufiane El Kabbouri e Marouan Razine. Il femminile è stato vinto dalla tedesca Konstanze Klosterhalfen. Terzo gradino del podio per Giulia Aprile del gruppo sportivo dell’Esercito.