VIDEO | Mondiale donne: inno e torta a Fiumicino, le Azzurre in Francia per divertire

Le note dell'Inno di Mameli hanno risuonato all'aeroporto di Fiumicino, per salutare e caricare le azzurre della Nazionale italiana di calcio prima di volare al Mondiale, al via il 7 giugno in Francia.

La Ct Milena Bertolini e le giocatrici sono state accolte sin dall'arrivo con il pullman, in un clima di festa e da varie sorprese, al Terminal 1, ideate da Aeroporti di Roma, al cui personale si sono uniti, con incitamenti, anche vari passeggeri: per loro, al gate B4.

Per la Capitana Sara Gama, Laura Giuliani, Barbara Bonansea, Cristiana Girelli, Valentina Giacinti, Ilaria Mauro, Daniela Sabatino, Aurora Galli e le altre ragazze, molte anche le richieste di selfie. Dopo l'arrivo a Bruxelles, la delegazione azzurra, 47 in tutto tra giocatrici, staff tecnico, dirigenti ed accompagnatori, si trasferirà in bus a Valenciennes, sede del ritiro.

Oggi, tra le 16.30 e le 17, il primo allenamento presso il Centro Sportivo del Valenciennes FC. Domenica 9 giugno, alle 13, l'atteso esordio contro l'Australia allo Stadio du Hainaut; il 14 il match contro la Giamaica ed il 18 contro il Brasile.