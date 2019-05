VIDEO | Miglio di Roma, il keniano Kiplagat Edwin Melly vince e stabilisce un nuovo record

Un pomeriggio di sport, e non solo, in una piazza del Popolo piena dei colori e dell’energia di una gara che punta a diventare un appuntamento consueto per la Capitale, ripristinando una storica corsa romana. Il Miglio di Roma, nel cuore della città eterna, alla sua quarta edizione segna un nuovo record di velocità grazie al giovane keniano Kiplagat Edwin Melly (gara lite uomini) con il tempo di 03:54:80. per le donne, vince Siham Hilali atleta del Marocco con 04:41:05.

La gara organizzata dall’Asd Atleticom, in collaborazione con Atmosfera Sport, è inserita nel calendario nazionale Fidal, con il patrocinio del Coni, di Roma Capitale e della Regione Lazio. “Credo che questo Miglio di Roma stia diventando una classica per la città, per quanto questa sia una distanza anomala per il calendario podistico di Roma - dice Camillo Franchi Scarselli, fondatore e presidente di Asd Atleticom -, la fortuna è stata che via del Corso ha esattamente la lunghezza di un miglio. Tante le novità che proviamo a proporre ogni anni, dalla corsa family a quella con gli amici a quattro zampe al guinzaglio”.

Tra i testimonial dell’evento, anche per l’iniziativa “Stavolta voto” volta a promuovere le elezioni europee del prossimo 26 maggio, Fiona May, atleta due volte campionessa mondiale di salto in lungo: “Bisogna sostenere l’atletica e queste iniziative, sono importanti”.