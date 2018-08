Lazio, video intercetta una telefonata di Lotito: "Simone, ti stai sempre a lamentà..."

Da questa mattina è diventato virale un video in cui viene "intercettata" una telefonata del presidente della Lazio Claudio Lotito, a colloquio con tal "Simone". Sarebbe facile pensare al tecnico del club, Inzaghi.

Si evincerebbero, oltre al tono irritato del presidente biancoceleste, le seguenti frasi: "Te l'ho detto: decido io o decidi tu? (...) Te l'ho detto in tutte le salse (...) Voglio avere la certezza che chi sta male sta male, chi non sta male non sta male (...) Non che qualcuno mi dice "zitto ché questo sta male" (...) Oh! Vedi lo staff che c'ha tuo fratello (...) Cominciamo a parlà, adesso cominciamo a chiarì eh (...) Ti stai sempre a lamentà, de tutto (...) Cazzo c'hai 'na squadra che vale dieci volte quella (...) Ti ha detto: pensa a fare l'allenatore”.

Il comunicato della Lazio

La società ha diffuso un comunicato inerente la questione, che riportiamo integralmente:"In riferimento alla telefonata diffusa via internet a firma di TrediciDicembre (@ivantarsitano), nel confermare l’errata interpretazione del colloquio fraudolentemente carpito, è stato dato incarico ai legali di identificare l’autore e chi l’ha diffusa e procedere in tutte le sedi civili e penali nei confronti di chiunque sia responsabile del fatto e della sua diffusione".