VIDEO | Apre lo Juventus store di Roma: i tifosi bianconeri si prendono via Nazionale

Sono arrivati da ogni parte d’Italia, come da Roma e provincia, per riuscire a vedere da vicino l’ex attaccante della Juventus, David Trezeguet. Ma anche per riuscire ad entrare nel nuovo negozio inaugurato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 settembre, in via Nazionale. Esattamente dal lato opposto della strada, il negozio uffciale della Roma.

Chi è riuscito a scattarsi un selfie con il campione francesce, chi ha finalmente coronato il sogno di avere la maglia ufficiale di Cristiano Ronaldo. E poi i cori fuori dallo store. Ma come si vive da juventini a Roma? "Benissimo perchè siamo sempre i prime", risponde una tifosa.