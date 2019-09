Almeno un migliaio di tifosi biancazzurri radunati a Ponte Milvio scaldano l'ambiente con cori e fumogeni in attesa del derby che si gioca alle 15. La Nord, dopo la coreografia per Fabrizio Piscitelli, il leader degli Irriducibili ucciso a Roma il 7 agosto scorso, resterà in silenzio per i primi 45 minuti della partita, come era stato già deciso prima dell'omicidio dal leader della curva Nord.