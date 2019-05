Lacrime sugli spalti per il saluto a Daniele De Rossi. Un misto tra commozione, tristezza e sbigottimento per l'addio del centrocampista di Ostia. Gli abbracci con Bruno Conti con indosso la maglia della Roma e Francesco Totti che gli consegna un omaggio con il numero 16. Poi il bacio finale alla moglie Sarah Felberbaum, l'abbraccio ai figli e il giro di campo per ricevere il caloroso affetto dei suoi tifosi, un'ultima volta. Questo e molto altro nel video dell'As Roma.