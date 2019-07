Vicovaro calcio, Peruzzi: “Che soddisfazione nel far partire questo progetto”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Vicovaro (Rm) – La stagione 2019-20 segnerà una novità “storica” per il Vicovaro che finalmente avrà una sua squadra Juniores (categoria che dall’anno scorso è stata denominata Under 19). A seguirla da vicino sarà il giovane dirigente Giuseppe Peruzzi, vicovarese doc come ricorda con orgoglio: “Fui uno dei primi componenti del Gruppo Portoghesi (lo storico gruppo di tifosi organizzati del club arancioverde, ndr) e questa per me è come una seconda casa. Tra l’altro sono stato anche giocatore del Vicovaro in passato (vinse anche un campionato di Seconda categoria con questa maglia, ndr), anche se in seguito dovetti lasciare per impegni lavorativi”. Peruzzi è estremamente conosciuto sul territorio ed è stato coinvolto all’interno del Vicovaro dal team manager Alessandro Maiorani. “E’ un mio fraterno amico e mi ha chiesto insistentemente di collaborare a questo progetto della nuova Under 19 provinciale. Vicovaro doveva riuscire a costruire una squadra anche in questa categoria e devo dire che il mio impegno nel coinvolgimento dei ragazzi è stato notevole: è stata una bella soddisfazione allestire questo gruppo”. Peruzzi, che ancora gioca in Terza categoria con la vicina squadra del Cineto, sarà alla prima esperienza dirigenziale. “Ho una grandissima passione per il calcio: sarà molto stimolante essere al fianco di questi ragazzi che sono in una fascia d’età molto particolare. Impegni lavorativi permettendo, cercherò di stare loro vicino sia durante gli allenamenti che per le partite. In ogni caso mi aiuteranno in questo compito Giorgio Domenico Martinelli, Antonio Marrocco e Angelo Crielesi, anche loro vicovaresi doc che faranno parte dello staff dirigenziale al seguito di questa squadra”. Gli obiettivi del gruppo della nuova Under 19 provinciale del Vicovaro sono abbastanza chiari. “E’ presto per parlare del tipo di campionato che potrà fare il gruppo, ma questo è l’inizio di un percorso che vogliamo far durare a lungo. In ogni caso i ragazzi potranno lavorare al fianco della Promozione e sarebbe bellissimo vedere qualcuno di loro entrare a far parte del giro della prima squadra” conclude Peruzzi.