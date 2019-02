Vicovaro calcio: Ianzi guarda oltre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Vicovaro (Rm) – Ancora una trasferta fatale per il Vicovaro. La squadra arancioverde ha incassato la sua quinta sconfitta esterna stagionale, cedendo per 2-0 sul campo del Settebagni al termine di una partita in cui tutto è girato nel peggiore dei modi come conferma il difensore centrale classe 1988 Alessandro Ianzi. «Sicuramente non è stata una delle nostre prestazioni più brillanti, ma comunque eravamo riusciti a costruire due nitide palle gol sullo 0-0, occasioni che di solito concretizziamo e che stavolta non abbiamo sfruttato in pieno. Poi prima dell’intervallo è arrivato il gol del vantaggio locale con una possibile carica su un’uscita del nostro portiere Francesco Maiorani e le cose si sono complicate. Nella ripresa abbiamo tentato di costruire qualcosa, ma il Settebagni si è chiuso molto bene e ci ha ostruito tutti gli spazi. Noi siamo stati un po’ troppo nervosi e alcune decisioni arbitrali non ci hanno agevolato: siamo rimasti prima in dieci per l’espulsione di Botti e poi in nove per il “rosso” a Petrucci, poi nel finale è arrivato il calcio di rigore abbastanza dubbio con cui i padroni di casa hanno realizzato il 2-0 definitivo». Una sconfitta non può compromettere il bel cammino del Vicovaro, pronto a ripartire già dal prossimo match esterno sul difficile campo del Passo Corese. «Questa partita e quella successiva col Fiano Romano possono darci tante risposte – riflette Ianzi – La vittoria di quest’ultima squadra sul campo del Cantalice di domenica scorsa non mi ha sorpreso troppo: il Fiano sta bene e i reatini hanno qualche difficoltà d’organico al momento. Il nostro obiettivo era e continua ad essere la conquista di un posto ai play off: siamo ancora terzi e faremo di tutto per rimanerci». L’ex difensore della Tivoli parla del suo primo anno a Vicovaro. «Mi trovo benissimo qui sia con la società che con l’ambiente: c’è grande passione per questa squadra, ad ogni giocatore si chiede tanto ma veniamo anche coccolati parecchio e sarebbe bello regalare una grande soddisfazione a tutte queste persone. Dal punto di vista tecnico, sono contento dello spazio che mi sono ricavato considerata anche la presenza di altri due difensori importanti come Botti e Figlioli. Penso sia giusto che una società ambiziosa come il Vicovaro possa contare in organico su numerose alternative per non farsi trovare impreparata nel corso della stagione».