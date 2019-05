Vicovaro calcio, Petrangeli: “Vogliamo salutare i nostri tifosi con una vittoria”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Vicovaro (Rm) – Ancora due partite alla fine del campionato del Vicovaro. Dopo l’ultimo turno è arrivata anche la matematica certezza che la squadra di mister Francesco Vicalvi non parteciperà ai play off, ma gli arancioverdi hanno comunque onorato alla grande il sempre sentito derby in casa del Licenza imponendosi con un pirotecnico 7-3 grazie alle doppiette di Cecchini e Petrangeli e ai gol di Baronci, Petrucci e Ianzi. E’ proprio l’attaccante classe 1987 Pietro Petrangeli a parlare dell’ultima sfida e anche del finale di stagione del Vicovaro. “Domenica scorsa abbiamo affrontato una squadra già retrocessa, ma volevamo regalare la soddisfazione della vittoria nel derby ai nostri tifosi e ci siamo riusciti. Nel primo tempo siamo pure andati sotto, ma poi abbiamo chiuso la prima frazione in vantaggio per 3-2. Nella ripresa abbiamo chiuso la partita e fatto pesare la differenza tecnica che esiste tra le due squadre”. L’ex bomber del Villalba, arrivato a dicembre al Vicovaro, si è portato a quota nove sigilli personali. “Considerando che ho giocato solo metà stagione e che nella prima fase della mia esperienza qui ho subito anche un fastidioso infortunio muscolare, le cose non sono andate male. Da qualche settimana mi sento bene e a questo punto cercherò di raggiungere la doppia cifra, anche se la cosa che conta di più è quella di mantenere almeno il quarto posto finale col Vicovaro, un risultato di tutto rispetto considerate anche le avversarie che ci arriveranno davanti”. Petrangeli parla con soddisfazione del suo approdo nel club arancioverde. “A inizio stagione sono rimasto un po’ spiazzato dalla separazione col Villalba e ho saltato la prima parte di campionato. Qui ho trovato un ambiente caldo e davvero piacevole, con tanti tifosi al seguito e una società che ci è sempre stata vicina”. Domenica il Vicovaro saluterà tutti i suoi sostenitori nell’ultimo match casalingo stagionale contro il Riano. “L’obiettivo è chiaramente quello di festeggiare un altro successo e chiudere in bellezza davanti al nostro pubblico, poi proveremo a fare lo stesso nell’ultima sfida di campionato sul campo del Giardinetti”.