Olimpico, il Governo fa sul serio: "Via barriere in curva in tempi ragionevoli"

I tifosi di Roma e Lazio stanno per vincere la loro battaglia. I divisori in curva Sud e curva Nord imposti nel 2015 dall'ex prefetto Franco Gabrielli e dall'allora Ministro dell'Interno Angelino Alfano saranno rimossi "in tempi ragionevoli" come ha confermato, stamattina al Viminale, il Ministro dell'Interno Marco Minniti.

La riunione tenuta su proposta avanzata dal ministro dello Sport, Luca Lotti, ha visto presenti anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, l'amministratore delegato della Roma, Umberto Gandini e il direttore generale Mauro Baldissoni.

Al centro dell'incontro appunto il tema delle barriere presenti nelle curve dello stadio Olimpico, misura straordinaria presa nel giugno 2015 che ha prodotto finora "risultati positivi sotto il profilo della sicurezza", come si legge in una nota del Viminale.

Su questo presupposto, il ministro dell'Intern Minniti, ha dato mandato al Capo Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Franco Gabrielli, di "costruire un percorso che consenta, in tempi ragionevoli, il superamento di tale sistema divisorio, al fine di poter fruire, in condizioni di sicurezza, delle manifestazioni sportive in forma più ampia e serena".

La data, ancora da decidere, potrebbe essere prima del doppio derby di Coppa Italia che si giocherà a marzo e aprile che il Viminale pare orientato a far giocare di sera dopo 4 anni dall'ultima volta o magari più avanti. I tifosi di Roma e Lazio esultano, un passo importante è stato fatto.