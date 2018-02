Verona-Roma, probabili formazioni: Perotti torna titolare

La Roma va a Verona nel match del pranzo della 23^ giornata di Serie A. L'Hellas non vince contro la squadra capitolina da ottobre 1996 in Serie A: nove sconfitte e cinque pareggi negli ultimi 14 incontri di campionato con i giallorossi. La squadra di Di Francesco, dopo il tonfo interno contro la Sampdoria, non può più sbagliare per non perdere il treno Champions.

Le ultime dai campi



Rispetto al k.o. dell'Olimpico con la Samp, Di Francesco potrebbe inserire De Rossi a centrocampo e mandare in panchina Pellegrini. In attacco la certezza è Dzeko, con Perotti ed El Shaarawy favoriti per completare il tridente. In difesa, invece, torna Fazio con Juan Jesus che si accomoderà di nuovo in panchina. Non ce la fa Schick.

Tra i padroni di casa rivoluzione in avanti con Pazzini passato al Levante e Kean, autore di una doppietta nel successo di Firenze, che non ci sarà perché squalificato e sarà sostituito da Verde. Confermatissimi Petkovic e Matos. In difesa confermato Vukovic.

Le probabili formazioni

Verona (4-3-3): Nicolas, Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Buchel, Valoti; Matos, Petkovic, Verde. Allenatore: Pecchia

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Perotti, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco