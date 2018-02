Under batte il modesto Verona, la Roma vince ma non convince

La Roma vince 1 a 0 contro il Verona nell'anticipo del pranzo del Marcantonio Bentegodi. Gli ospiti partono forte e dopo pochi secondi passano subito grazie a Cengiz Under. Ad inizio ripresa Lorenzo Pellegrini viene espulso ma il risultato non cambia più.

Dopo 45 secondi è Under a sbloccare la gara. Azione superba al limite dell'area di rigore del turco che scarica un mancino sul primo palo imprendibile per Nicolas. Roma avanti con il primo gol in Serie A del Dybala del Bosforo. La rete da fiducia ai padroni di casa che con Dzeko sfiorano il raddoppio. Il Verona, chiuso, prova a reagire con Matos e Petkovic ma spara a salve.

La Roma, grazie anche all'immediato vantaggio, gestisce e al 20' Dzeko sfiora ancora il 2 a 0. Passano 100 secondi e ci prova anche Strootman, palla in curva. E' un monologo romanista con Nainggolan che tenta il 'golazo' da venti metri, fuori per questione di centimetri. La partita, nonostante qualche lampo, non è comunque entusiasmante.

Al 32' iniziativa di Matos che calcia col destro: palla fuori. Un episodio prima di un'altra chance per Dzeko ed El Shaarawy che però non realizzano lasciando speranze al Verona. Si riparte con lo stesso canovaccio tattico ed un Verona nervoso. A farne le spese è l'allenatore, Pecchia, espulso per proteste. La sfida si anima e l'arbitro non perdona Pellegrini che abbatte Matos: rosso per il centrocampista romanista.

Il Verona ci crede ma la mira di Petkovic è sbilenca. Di Francesco allora si copre con Gerson e Perotti per Under ed El Shaarawy. Il Verona risponde con il coreano Lee Seung-Woo e Calvano. Gli scaligeri non tirano mai in porta ed il risulta non cambia più. La Roma vince ma senza convincere.

Il tabellino di Verona-Roma

Verona- Nicolas 6; Ferrari 6,5, Caracciolo 6, Vukovic 5,5, Fares 6; Romulo 6, Valoti 6 (67' Calvano 6), Buchel 6 (88' Souprayen sv), Aarons 5,5 (71' Lee Seung-Woo 6); Matos 6, Petkovic 5. A disp.: Coppola, Silvestri, Heurtaux, Boldor, Felicioli, F. Zuculini, Fossati, Bearzotti. All. Pecchia.

Roma - Alisson 6; Florenzi 6, Manolas 6, Fazio 6, Kolarov 6; Pellegrini 4, Strootman 6, Nainggolan 6,5; Under 6,5 (70' Gerson 6), Dzeko 6 (88' Defrel sv), El Shaarawy 5,5 (74' Perotti sv). A disp.: Skorupski, Lobont, Juan Jesus, Capradossi, Bruno Peres. All. Di Francesco.

Marcatori - Under (R)

Ammoniti - Caracciolo (V), Nainggolan (R), Fares (V), Buchel (V)