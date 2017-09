Verona-Lazio, probabili formazioni: Inzaghi senza difesa

La Lazio affronta il Verona al Bentegodi nella 6^ giornata di Serie A. Nelle ultime sette trasferte di campionato la squadra della Capitale ha sia segnato che subito gol e anche nelle ultime cinque partite in generale, ma contro gli scaligeri sarà importante non prenderle visti i buchi in difesa.

Le ultime in casa Verona

Arruolabile Souprayen per la difesa, scontata la squalifica. Romulo torna dunque nel suo ruolo di terzino destro. In mezzo, Fossati e Zuculini mentre Bessa è più fuori che dentro. Buchel, quindi, si scalda. Avanti Cerci potrebbe avere spazio visto le precarie condizioni di Verde.

Le ultime in casa Lazio

Piena emergenza in difesa per Inzaghi. De Vrij, Basta e Bastos sono k.o. dopo la sconfitta con il Napoli. In campo quindi, Patric, Felipe, Radu e Lukaku. Anche Milinkovic Savic non è al meglio, ma dovrebbe farcela. L'idea è quella di arretrare Lucas Leiva in difesa. In panchina Nani.

Le probabili formazioni di Verona-Lazio

Verona (4-3-3): Nicolas; Romulo, Caracciolo, Heurtaux, Souprayen; Fossati, Buchel, Bessa; Cerci, Pazzini, Valoti. All. Pecchia

Lazio (4-3-2-1): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu, Lukaku; Parolo, Lucas Leiva, Lulic; Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Immobile. All. Inzaghi