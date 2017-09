Ciro il grande, Immobile abbatte il Verona: la Lazio vince 3 a 0

La Lazio batte 3 a 0 il Verona, nel match della 6^ giornata di Serie A. E' il solito Ciro Immobile, stavolta dal dischetto, a sbloccare la partita. L'attaccante napoletano poi raddoppia con una perla. Nella ripresa c'è tempo per la prima gioia personale per Adam Marusic.

Ci pensa il solito Immobile: è 1 a 0

La Lazio, nonostante le tante assenze, fa la partita grazie anche alle geometrie di Luis Alberto. Al 14' primo squillo biancoceleste con Lucas Leiva che, di test, impegna Nicolas. La partita è tutt'altro che bella. Il Verona, allora, aumenta il pressing con Romulo e Zuculini. Al 24' fallo su Marusic di Souprayen, netto l'intervento del difensore del Verona.

Non c'è neanche bisogno dell'intervento del Var. Dal dischetto Immobile non sbaglia e batte Nicolas. E' uno a zero per la Lazio che sblocca una partita difficile. Freddo e cinico, l'attaccante della Lazio.

Il Verona non reagisce e Ciro è grande

Si gioca a ritmi bassi, gli scaligeri non fanno paura e i biancocelesti amministrano bene il vantaggio. Al 41' la Lazio fa 2 a 0. Ancora Immobile, una chicca per l'attaccante biancoceleste che, dopo aver combinato con Marusic, smarca i difensori centrali del Verona e con il pallone incollato al piede sigla il raddoppio. Prima dell'intervallo miracolo di Strakosha che disinnesca una punizione di Fossati.

Marusic chiude i giochi

Nella ripresa Pecchia inserisce Kean e Cerci per Souprayen e Zaccagni. Al 60' la Lazio fa 3 a 0 con il primo gol con la Lazio e in Serie A per Marusic. Il montenegrino, servito con precisione da Immobile dopo un'azione di Lulic, conclude in porta senza problemi per lo 0-3 biancoceleste. Nel finale c'è spazio anche per Caicedo, Di Gennaro, Murgia e il coreano Lee nel Verona. I minuti scorrono e il risultato non cambia più. Vince la Lazio.

Il tabellino di Verona-Lazio

Hellas Verona (4-3-3): Nicolas 5,5, Bearzotti 5, Hearteaux 4, Caracciolo 4, Souprayen 4 (46' Cerci 6); Zaccagni 5 (46' Kean 5,5), Zuculini 5,5, Romulo 6; Fossati 5, Pazzini 5, Valoti 5 (70' Lee 6). A disp. Coppola, Silvestri, Kumbulla, Buchel, Laner, Caceres, Fares, Verde. All. Pecchia.

Lazio (3-5-1-1) - Strakosha 6,5; Patric 6, Luiz Felipe 6,5, Radu 6; Marusic 7,5, Parolo 6, Leiva 6 (85' Di Gennaro sv), Lulic 6, Lukaku 6 (67' Murgia 6); Luis Alberto 6 (70' Caicedo 6); Immobile 8. A disp. Vargic, Guerrieri, Mauricio, Jordao, Palombi. All. Inzaghi.

Marcatori: 2 Immobile (L), Marusic (L)

Ammoniti: Parolo (L), Kean (V), Marusic (L), Fossati (V)