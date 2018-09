Roma: ufficiale divorzio con l'ad Gandini

La As Roma e Umberto Gandini comunicano di avere risolto anticipatamente il proprio rapporto di lavoro. Così, con una nota sul sito ufficiale, il club giallorosso comunica il divorzio con l'ad. "La Roma - prosegue la nota - augura al dott. Gandini di poter ingaggiare al più presto nuove ed entusiasmanti sfide, ringraziandolo al contempo per l'impegno profuso e i risultati raggiunti".

"Ho vissuto a Roma due stagioni molto coinvolgenti, nel corso delle quali ho visto il club crescere in campo e fuori", le parole di Gandini. "Ringrazio Umberto (Gandini, ndr) per la dedizione e la professionalità messe al servizio del club in queste stagioni e gli auguro le migliori fortune per le sue prossime sfide", ha commentato James Pallotta.