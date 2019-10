Ultraroma 50k, domenica 6 ottobre si corre: il percorso. Strade chiuse e deviazioni

Si parte da via delle Magnolie per poi ritornare al punto di partenza dopo un percorso di 50 chilometri. Tutto pronto per la prima ultramaratona di Roma “Ultraroma” che percorrerà le strade della città domenica 6 ottobre. Previste anche la 30k e una non competitiva di 10k. Ai nastri di partenza l'ideatore dell'evento Giorgio Calcaterra, pluricampione del mondo di ultramaratona. Tra i runner anche i ragazzi di San Patrignano. La consegna dei pettorali e della maglia evento firmata Diadora è sabato 5 ottobre presso il megastore di Cisalfa Sport all’Eur.

Nella Roma Barocca con un obiettivo ecosostenibile

L’evento, nato da un’idea dello scrittore ultramaratoneta Daniele Ottavi e dal pluricampione del mondo di ultramaratona Giorgio Calcaterra, è su progetto di Italia Marathon Club con declinazione tecnica di Romaratona srl. Il percorso è tutto inedito e suggestivo, tocca la Roma barocca, neoclassica ed è a impatto zero sul traffico veicolare con un obiettivo ecosostenibile. La prima parte di cinque chilometri è un giro che tocca le vie centrali della Capitale passando per Piazza di Spagna, via del Corso e Piazza del Popolo. La seconda parte è un circuito di cinque chilometri da ripetersi più volte a seconda delle distanze di gara e tutto dentro Villa Borghese. Via delle Magnolie, oltre ad essere la partenza e l'arrivo della gara, è il punto di inizio e fine giro del circuito. La partecipazione è di mille atleti da tutta Italia e da 23 nazioni di tutto il mondo.

Alla maratona un messaggio etico: "No al doping"

La gara sarà un’importante test per un’eventuale candidatura, già a partire dal 2021, per ospitare i Campionati Mondiali Iau di 50 km o 100 km, di cui Calcaterra si è laureato più volte campione. Abbinata all’evento è stato inserito il "charity program" a cui hanno aderito le realtà "La Magia di un Respiro", "Non Basta un Sorriso Onlus" e "A.P.E. ODV". Il messaggio etico-sportivo del 6 ottobre sarà un No al Doping: a tal proposito è stato inserito un paragrafo nel regolamento di gara.

Il percorso dell’Ultraroma

Prima parte del circuito (5km): Via delle Magnolie, Via dell'orologio, Via di Villa Medici, Via del Belvedere, Via Oreste Lionello, Piazza Bucharest, Via dell'Obelisco, Via A. Mickievicz, Via Gabriele D'Annunzio, Via del Babuino, Piazza di Spagna, Via Condotti, Largo Goldoni, Via del Corso, Piazza del Popolo, Via Gabriele D'Annunzio, Via A. Mickievicz, Via dell'Obelisco, Piazza Bucharest, Via Oreste Lionello, Via del Belvedere, Via di Villa Medici, Via degli Ipoocastani, Via Valadier, giro boa, Via Valadier, Via dell'Orologio, Via delle Magnolie.

Seconda parte del circuito (5km): Via delle Magnolie, Piazzale delle Canestre, Via F. La Guardia, Via G. Washington, giro boa, Via G. Washington, Piazzale del Fiocco, Via Conte Folke Bernadotte, Via Madama Letizia, Via Esculapio, Via F. La Guardia, Piazzale delle Canestre, Via San Paolo del Brasile, Piazza San Paolo del Brasile, Via San Paolo del Brasile, Piazzale delle Canestre, sentiero Via del Galoppatoio, Via del Galoppatoio, Piazzale delle Canestre, Via delle Magnolie, Via dell'Orologio, Via di Villa Medici, Via degli Ippocastani, Via Valadier, giro boa, Via Valadsier, Via dell'Orologio, Via delle Magnolie.