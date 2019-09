Uln Consalvo, Scuola calcio già attiva: ecco lo staff

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Il centro sportivo di via del Quadraro, “tana” del Consalvo, ha riaperto i battenti. E molte delle formazioni del club capitolino hanno già ricominciato ad allenarsi in vista della nuova stagione. E’ il caso dell’Under 16, categoria che vedrà lo storico ritorno del Consalvo tra i regionali, o anche dell’Under 19 provinciale che dal 10 settembre sarà in ritiro a Tagliacozzo. Ma in casa capitolina c’è già piena attività anche a livello di Scuola calcio coi vari gruppi che da questa settimana stanno sostenendo i primi allenamenti stagionali. Il responsabile del settore Armando Ciarrocchi ne approfitta per fare una presentazione dell’annata e dell’intero staff che seguirà i piccoli calciatori del Consalvo. “Abbiamo definito i nomi degli allenatori che seguiranno i nostri ragazzi, anche se ci potrebbe essere un implemento dei gruppi se ci fosse un’ulteriore impennata delle iscrizioni. Al momento abbiamo un gruppo di Esordienti 2007 che è stato affidato a Fabio Garzina, il quale accompagnerà questi ragazzi verso lo “sbarco” nell’agonistica del prossimo anno. Poi ci saranno due gruppi Esordienti 2008 che saranno seguiti rispettivamente da Emanuele Aiuto e Emiliano Sangiovanni. Doppio gruppo anche per i Pulcini 2009 con Massimo Del Monaco che continuerà a seguirne uno che ha fatto molto bene negli ultimi anni e l’altro che sarà affidato al sottoscritto e a Carmelo Loverde. I Pulcini 2010 saranno allenati da Damiano Longo, mentre i Primi calci 2011 sono stati affidati a Giuseppe Centrone e i Primi Calcio 2012 a Giovanni Pili D’Ottavio. I Piccoli Amici 2013-14, infine, saranno seguiti da Luciano Bartoli, mentre il preparatore dei portieri sarà Dario Curatella e quello atletico Giovanni Pili D’Ottavio, anche se entrambi si occuperanno anche dell’agonistica”. Il mese di settembre potrebbe riservare un gustoso appuntamento proprio per i Pulcini 2009. “Stiamo vedendo se c’è la possibilità di partecipare ad un grande torneo delle affiliate Spal (con cui il Consalvo continua a mantenere uno stretto rapporto di collaborazione, ndr) che si terrà a Cervia tra il 20 e il 22 settembre. Nei prossimi giorni verrà presa una decisione definitiva” conclude Ciarrocchi.