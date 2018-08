Uln Consalvo, Ciarrocchi ancora alla guida della Scuola calcio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Una vita sul campo e una gran parte di questa dedicata al Consalvo. Armando Ciarrocchi da 13 stagioni fa parte del club capitolino caro al presidente, il professor Umberto Consalvo, e alla vice presidentessa Francesca Spila e anche nella prossima stagione resterà al suo posto. «Questa è una seconda casa per me, un club speciale. Ho visto crescere e diventare grandi diversi ragazzi, ma la passione che cerco di trasmettere è sempre la medesima». Il responsabile della Scuola calcio illustra i programmi per il futuro. «Lo staff tecnico è in via di definizione e ovviamente attendiamo di capire quali saranno i nostri numeri, ma siamo convinti di poter avere i doppi gruppi con tutte le categorie dal 2006 al 2009 e poi di coprire anche le altre fasce d’età fino ai 2013. Al di là dei numeri, cercheremo di far crescere tutti i nostri piccoli calciatori all’interno di un ambiente tranquillo e sotto la guida di istruttori qualificati e preparati». Diverse le iniziative in cantiere, alcune delle quali già viste nel corso della passata stagione. «Abbiamo partecipato con tanti gruppi della Scuola calcio al torneo di Paestum dello scorso mese di giugno, tra l’altro ottenendo dei positivi riscontri sul campo. Un’esperienza da ripetere, così come quella che ci ha visto tra i promotori del torneo dedicato ai Piccoli Amici che è durato qualche mese e ha celebrato la festa finale nel centro sportivo del Green Club di Roma. Un modo per far giocare più partite possibili ai nostri ragazzini e per iniziare a farli confrontare con altre società». Un aspetto importante è indubbiamente quello legato all’affiliazione con la Spal. «L’anno scorso Marco Aventi, responsabile delle affiliazioni del club emiliano, è stato per tre giorni presso il nostro centro per vedere il nostro modo di lavorare sulla Scuola calcio. Quest’anno vorremmo intensificare i rapporti con la società di Ferrara e studieremo assieme a loro delle iniziative interessanti». Infine prosegue con grandi riscontri “Consalvolandia”, il centro estivo che il club capitolino anche quest’anno ha proposto presso il centro sportivo del club. Le attività, coordinate dal referente Luciano Bartoli, andranno avanti fino a settembre (con chiusura prima dell’inizio delle scuole) con una sola breve pausa nella settimana a cavallo del 15 agosto.