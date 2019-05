Uln Consalvo calcio: Under 16 provinciali B a testa alta al torneo internazionale di Agropoli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Le attività ufficiali sono riprese nello scorso fine settimana, ma al Consalvo sono stati giorni intensi anche nel periodo pre-pasquale. Anche quest’anno una delle selezioni del team caro al presidente e professore Umberto Consalvo, vale a dire l’Under 16 provinciale sperimentale, è stata presente al torneo internazionale di Agropoli, giunto alla 38esima edizione. Assente per motivi personali l’allenatore Paolo Schiavi, ad accompagnare i ragazzi in terra campana sono andati il vice Carmelo Lo Verde e il responsabile della Scuola calcio Armando Ciarrocchi, presenza dirigenziale fissa del Consalvo al torneo di Agropoli. E’ proprio quest’ultimo a parlare con soddisfazione dell’avventura dei ragazzi dell’Under 16 provinciale sperimentale. “I nostri ragazzi hanno potuto vivere un’esperienza sempre molto formativa. A livello tecnico hanno avuto delle difficoltà che comunque avevamo messo in preventivo perché questa squadra sta vivendo un anno di transizione e di crescita, ma hanno potuto confrontarsi con squadre di ottimo spessore come i padroni di casa del Poseidon, una squadra di Castellabate, una di Firenze e una proveniente dalla Colombia e in particolare da Bogotà. Sono sempre usciti dal campo a testa alta, senza lesinare energie e per questo hanno meritato il nostro applauso e la stima degli avversari”. Sempre nel periodo pasquale, è arrivata l’ennesima grande soddisfazione dai Pulcini 2009 di mister Massimo Del Monaco che hanno vinto anche il torneo internazionale denominato “Roma International Cup” e organizzato presso il centro sportivo della Borghesiana: la vittoria in finale contro l’Unicusano Frosinone per 3-1 ha confermato le promettentissime doti di questo gruppo. Ma se aprile è stato “frizzante”, a maggio ci saranno tanti altri ghiottissimi appuntamenti per il settore giovanile del Consalvo: il “clou” arriverà il prossimo giovedì 16 maggio quando dalle 15 alle 19 presso il centro sportivo del sodalizio capitolino si svolgerà un importante raduno Spal dedicato ai nati dal 2004 al 2007 di tutte le società affiliate al club ferrarese del Lazio e anche della Campania sotto gli occhi del responsabile delle affiliate Spal Marco Aventi e di qualche tecnico emiliano. Infine da sabato 11 maggio e fino al primo giugno il Consalvo organizzerà due tornei per le categorie 2010 e 2011 con otto squadre ciascuno, mentre il 12 giugno l’intera Scuola calcio del club capitolino parteciperà ad un importante torneo a Montesilvano, in Abruzzo.