Uln Consalvo calcio: Under 14 provinciale in vetta

Roma – Un inizio di campionato travolgente per l’Under 14 provinciale del Consalvo. La squadra di mister Emanuele Aiuto ha vinto anche nell’ultimo turno di campionato sul campo della Virtus Torre Maura con un pirotecnico 5-3, centrando il suo quarto successo in altrettanti incontri. “Ma non è stata per nulla una gara semplice, anzi è stata molto “formativa” per il carattere e lo spirito dei ragazzi – dice l’allenatore del Consalvo – Si è giocato su un campo d’erba molto scivoloso e pesante, poi tra l’altro nel secondo tempo ha cominciato a piovere con insistenza e a fare molto freddo. Insomma le condizioni erano proibitive e poi gli avversari, che si sono dimostrati sicuramente migliori rispetto alla loro classifica attuale, sono pure passati inizialmente in vantaggio. A quel punto, però, la squadra ha reagito ed ha firmato il sorpasso prima dell’intervallo con i sigilli di Giustini e Parisella. La gara è rimasta vibrante e combattuta anche nel secondo tempo quando i padroni di casa hanno realizzato il 2-2, ma noi a quel punto con una rete di Abbondanza e un’altra di Parisella siamo arrivati fin sul 4-2. La Virtus Torre Maura non ha mollato e ha accorciato nuovamente le distanze, colpendo anche una traversa e sfiorando così il 4-4 prima del nostro quinto gol, realizzato da Parisella autore di una splendida tripletta personale”. L’Under 14 provinciale del Consalvo è prima in classifica a punteggio pieno, assieme al Real Rocca di Papa: “Credo che ci giocheremo il campionato con loro e col Signia che ha due punti in meno, perché la classifica al momento è spaccata anche se è ancora molto presto”. L’allenatore spende parole importanti per i suoi ragazzi: “E’ il mio undicesimo anno da tecnico e credo che questo sia il miglior gruppo che abbia mai avuto. Ci sono diversi ragazzi dall’elevata qualità tecnica anche se magari non siamo copertissimi in qualche ruolo, ma questa squadra deve assolutamente puntare a vincere”. Nel prossimo turno, prima dello scontro diretto col Signia, c’è la gara con la “fuori classifica” Città di Ciampino: “Non andremo a fare un’amichevole, anzi non bisogna mollare di un centimetro e si deve provare a dare il massimo anche se non ci sono punti in palio”.