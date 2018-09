Uln Consalvo calcio, Maura sicuro: "Il ritiro è stato molto importante"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Il gruppo dell’Under 16 provinciale dell’Uln Consalvo rientrerà oggi dal ritiro di Tagliacozzo, dove è stata assieme all’Under 17 di mister Sergio Del Monaco. I ragazzi allenati da Angelo Maura hanno fatto un buon lavoro, lasciando delle sensazioni positive al loro nuovo allenatore. «Il ritiro è stato molto importante – dice l’esperto tecnico – I ragazzi, alla loro prima esperienza di questo tipo, hanno potuto fare un notevole lavoro atletico in una struttura davvero ottima. Ma al di là dell’aspetto agonistico, questi giorni a Tagliacozzo ci hanno permesso di conoscerci meglio e di parlare molto: un aspetto che favorirà indubbiamente la formazione di uno spirito di squadra». Il ritiro in terra abruzzese è servito anche allo stesso allenatore. «Ho preso la guida di questo gruppo da pochi giorni e in questo periodo ho potuto studiare meglio i ragazzi a disposizione» rimarca Maura che si è rimesso in gioco dopo qualche anno di inattività. «Mi ero fermato per i troppi impegni lavorativi, poi il direttore sportivo Giorgio Proietti e il responsabile della Scuola calcio Armando Ciarrocchi che conosco da tempo mi hanno proposto di prendere questo gruppo e io accettato con molto entusiasmo. Qui c’è un ambiente sereno dove si può lavorare bene: l’obiettivo è quello di mettere la mia esperienza al servizio di questi ragazzi per provare a trasmettere loro i miei principi di calcio, quelli che nel corso degli anni mi hanno “suggerito” i miei allenatori. L’aspetto principale del mio lavoro sarà quello di creare una mentalità di “abitudine” ad un certo tipo di allenamento: alla loro età non è facile cambiare certe attitudini, ma proveremo a farlo». Dopo pochi giorni di lavoro, Maura ha la sensazione di avere a disposizione un gruppo dalle buone qualità. «La rosa è numerosa, forse anche troppo abbondante. Ma la squadra è interessante e possiamo provare a divertirci, poi alla fine della stagione tireremo le conclusioni».