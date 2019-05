Uln Consalvo (calcio)successo per lo stage delle affiliate Spal

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Una giornata speciale. Questo è quanto si è vissuto giovedì scorso presso il centro sportivo del Consalvo che ha ospitato uno stage delle affiliate Spal (come lo è il club capitolino) del Lazio e della Campania dedicato ai ragazzi nati tra il 2005 e il 2007. Una lunga giornata iniziata alle 16 e terminata alle 19 a cui hanno ovviamente partecipato diversi ragazzi della società capitolina cara al professor Umberto Consalvo. “Per la Spal erano presenti il responsabile delle affiliate Marco Aventi e il visionatore per il Lazio Enrico Morzelli – racconta il responsabile della Scuola calcio del Consalvo Armando Ciarrocchi – Si sono tenute una serie di partitine miste tra i 2005 e ed alcuni 2006 e tra altri 2006 e i 2007: i responsabili della società emiliana sono rimasti favorevolmente colpiti dalla qualità dei nostri ragazzi, evidenziando lo spessore di un nostro ragazzo del 2005, di tre del 2007 e di cinque del 2006, tra cui uno che hanno giudicato già pronto a poter essere visionato al più presto direttamente a Ferrara”. Una volta terminato lo stage, Aventi e Morzelli si sono fermati a cena con il presidente Umberto Consalvo, la vice presidente Francesca Spila, il direttore sportivo Giorgio Proietti, il segretario Salvatore Piscopo, l’allenatore della Scuola calcio Fabio Garzina e lo stesso Ciarrocchi che fa il resoconto dell’incontro. “Nel corso della cena abbiamo parlato di programmi futuri nell’ambito della collaborazione tra noi e la società emiliana, della possibilità di mettere in piedi un eventuale “camp Spal” della durata di cinque giorni presso il nostro centro sportivo e anche delle qualità del nostro promettentissimo gruppo dei 2009 che potrebbe essere osservato da vicino a Ferrara nei prossimi mesi. Inoltre abbiamo accennato all’ipotesi di partecipare al torneo delle affiliate Spal che il club emiliano organizzerà anche nella prossima stagione”. Intanto sono in corso (e termineranno il primo giugno) i due tornei per le categorie 2010 e 2011 organizzati dallo stesso Consalvo con la presenza di otto squadre ciascuno, mentre il 12 giugno l’intera Scuola calcio del club capitolino parteciperà ad un importante torneo a Montesilvano, in Abruzzo.