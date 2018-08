Uln Consalvo (calcio), Del Monaco: "Le nostre squadre dell’agonistica saranno protagoniste"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – E’ uno dei componenti storici dello staff tecnico dell’Uln Consalvo. Massimo Del Monaco ha allenato per circa quindici anni nel club capitolino (vincendo anche l’ultimo campionato Under 21 della società romana) per poi separarsene per qualche stagione e tornare nei ranghi tecnici dall’anno passato. Nella stagione 2018-19 sarà il responsabile del settore agonistico assieme a Fabio Garzina e allenerà anche il gruppo dei 2009. «Come già accaduto anche nella passata annata, abbiamo allestito dei gruppi che possono competere per i vertici dei campionati provinciali ai quali parteciperanno – dice Del Monaco – Mi riferisco agli Allievi fascia A (categoria ridenominata Under 17, ndr) che saranno guidati da mio figlio Sergio, agli Allievi fascia B (Under 16, ndr) di mister Angelo Maura e ai Giovanissimi fascia A (Under 15, ndr) allenati da Emanuele Aiuto. Stiamo facendo alcune valutazioni sull’allestimento della Juniores provinciale e cercheremo di comporre anche un gruppo Giovanissimi fascia B (Under 14, ndr) per avere un quadro completo». Del Monaco senior parla del suo rapporto di “lunga data” con il professor Umberto Consalvo che presiede tuttora la società e la guida assieme alla vice presidentessa Francesca Spila. «Il professore è un grande appassionato di calcio e tra noi c’è sempre stato un ottimo rapporto. Non ha mai lesinato un grande impegno nei confronti di questo club». Le attività del settore agonistico ripartiranno dalla fine di agosto, poi a settembre i due gruppi Allievi viaggeranno alla volta di Tagliacozzo per fare una settimana di ritiro preparatorio. «Nel corso del tempo la nostra agonistica ha già dato segnali importanti, frutto del lavoro fatto alla base – specifica Massimo Del Monaco – D’altronde la vera forza di questa società è proprio la Scuola calcio: i genitori ci affidano i loro ragazzi perché sanno che qui c’è un ambiente sano dove si può fare calcio a buoni livelli».