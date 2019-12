Uln Consalvo calcio: dicembre ricco di eventi per i gruppi della Scuola calcio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Un mese di dicembre ricchissimo per la Scuola calcio del Consalvo. Il club capitolino, come sempre, ha organizzato alcuni appuntamenti importanti per i suoi gruppi del settore di base. Al di là dei classici tornei di Natale a cui parteciperanno (a seconda delle disponibilità delle famiglie) i piccoli calciatori del Consalvo, ci sono tre date da tenere bene a mente nel mese che è cominciato da domenica. Il “clou” arriverà venerdì 13 dicembre quando presso il centro sportivo del Consalvo arriverà Marco Aventi, il responsabile delle affiliate Spal di tutta Italia: “Il rappresentante del club ferrarese visionerà i nostri gruppi nel corso dell’intera seduta di allenamento – racconta il responsabile del settore Scuola Calcio Armando Ciarrocchi – In particolare si concentrerà sull’annata dei 2006, quella di interesse “più diretto” per la società emiliana. Aventi si tratterrà fino a sera e poi la domenica successiva sarà presente sulle tribune dello stadio “Olimpico” per osservare la sfida di serie A tra la Roma e la Spal”. Ma gli appuntamenti del ricco dicembre della Scuola calcio Consalvo non finiscono qui: “Da lunedì prossimo e fino ai primi giorni del nuovo anno i nostri gruppi 2009, 2010, 2011 e 2012 saranno impegnati in un torneo che si disputa su vari centri sportivi e poi c’è un altro appuntamento molto importante il 21 e 22 dicembre: si tratta di un torneo internazionale che si terrà al “Francesca Gianni” di San Basilio e che vedrà ai nastri di partenza la nostra squadra 2009. Il confronto sarà molto probante perché alla manifestazione saranno presenti gruppi di club professionistici italiani e anche una squadra del Dubai coordinata dall’ex capitano del Real Madrid Michel Salgado. Infine cercheremo di organizzare qualche partitina amichevole anche per i piccoli 2013 e 2014”. Ciarrocchi esprime soddisfazione anche per i primi passi nell’attività federale dei vari gruppi di base del Consalvo: “Le nostre squadre proseguono il loro percorso di crescita e lo fanno attraverso il divertimento e l’impegno in un ambiente sano e familiare come quello del nostro club”.