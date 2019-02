Uln Consalvo calcio, Maura ci crede: "Marzo sarà mese della verità"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – L’Under 16 provinciale del Consalvo sogna in grande. La formazione di mister Angelo Maura è prima in classifica nel girone B della categoria con quattro punti di vantaggio sulla Borghesiana seconda della classe, cinque sulla coppia composta da Atletico Morena e Pro Calcio Cecchina e sette sulla Vivace Furlani. «La striscia di quattro vittorie consecutive a cui bisogna aggiungere quella coi fuoriclassifica del G. Castello, tutte ottenute nel nuovo anno, ci hanno fatto rimontare qualche posizione e arrivare in vetta – racconta mister Maura – Sappiamo bene che c’è ancora tanto da lavorare, ma a questo punto non possiamo nasconderci: vogliamo provare a vincere il campionato. Non sarà semplice perché le quattro squadre che ci inseguono, sono tutte molto ben attrezzate ed è difficile per me indicare l’avversario più pericoloso». Nell’ultimo turno il Consalvo ha vinto di misura sul campo del Don Bosco Genzano grazie alla rete di Lucia. «Non è stata una prestazione brillantissima, ma si è giocato su un terreno di gioco davvero brutto ed era difficile produrre il calcio che siamo abituati ad esprimere. Comunque siamo passati in vantaggio nel primo tempo e in ogni caso i nostri avversari non sono praticamente mai stati pericolosi». Nel prossimo turno il Consalvo ospiterà il Città di Paliano ultimo della classe. «Sulla carta è una sfida alla portata, ma in passato abbiamo sofferto anche col Football Club Frascati che all’epoca era fanalino di coda: se non si entra in campo con la giusta concentrazione, si rischia sempre una brutta figura». La squadra di Maura proverà a fare il suo dovere e poi concentrarsi su un marzo di fuoco. «Probabilmente sarà il mese della verità, quello che ci farà capire dove possiamo arrivare visto che arriveranno una serie di scontri diretti in fila. Comunque sono molto soddisfatto di ciò che stanno facendo i ragazzi: nell’ultimo periodo abbiamo avuto qualche defezione come quella del bravo difensore Cosentino, ma la squadra ha sempre reagito nella maniera giusta».