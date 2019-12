Uln Consalvo calcio: il bilancio di Schiavi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Una prima parte di stagione tra luci e ombre a livello di risultati, ma in casa Consalvo c’è comunque soddisfazione per quanto fatto dalle varie formazioni agonistiche. A sottolinearlo è il responsabile Paolo Schiavi: “I nostri gruppi stanno lavorando in prospettiva. Il caso dell’Under 19 provinciale di mister Ruben Santoprete, ad esempio, è lampante: sta giocando con una squadra formata da tutti ragazzi del 2002 che il prossimo anno potranno fare di nuovo la medesima categoria. E tra l’altro hanno anche ottenuto qualche risultato di spessore”. L’Under 17 provinciale è passata dalla guida di Angelo Maura a quella di Giuseppe Centrone: “Nella prima parte ci sono state delle difficoltà e abbiamo deciso di provare a responsabilizzare i ragazzi che nell’ultimo periodo hanno mostrato chiari segni di ripresa conquistando due vittorie e un pareggio con la prima in classifica. Conosco molto bene tanti elementi di questo gruppo e so che possono togliersi delle buone soddisfazioni”. Schiavi passa a parlare della Under 16 regionale allenata da Emilio Carnevale: “Qui sapevamo di andare incontro a delle difficoltà: siamo stati ripescati in extremis in questa categoria che da tempo non vedeva protagonista il Consalvo e quindi ci aspettavamo una prima parte di campionato complicata. Con il mercato dicembre stiamo provando a rinforzare il gruppo e mister Carnevale, che sta facendo comunque un lavoro prezioso, proverà ad amalgamare ancor meglio questi ragazzi: la speranza di riuscire a salvare la categoria c’è, vediamo come si svilupperà la seconda fase di campionato”. Il gruppo che sta andando meglio a livello di classifica è l’Under 14: “I ragazzi di mister Emanuele Aiuto sono partiti con grandi aspettative e stanno rispettando le attese: si tratta di una squadra molto valida e ben organizzata, l’auspicio è che anche la seconda parte di stagione li possa vedere protagonisti” conclude Schiavi.