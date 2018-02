Mamma che turco! Under è decisivo e la Roma batte l'Udinese

La Roma vince 2 a 0 contro l'Udinese nel match della 25^ giornata di Serie A. Tante emozioni ma nessun gol nel primo tempo. Nella ripresa il solito Cengiz Under sblocca la gara. E' ancora un gol da tre punti per il turco. Nel finale gioia anche per Diego Perotti.

Si gioca fin da subito a ritmi intensi. Al 6' contropiede della Roma con Under che esagera e spreca una buona opportunità. L'Udinese, da canto suo, non si nasconde appoggiandosi sulle giocate di De Paul ed al 7' Alisson salva su Perica. Le due squadre non si nascondono e, nonostante diversi errori, regalano uno spettacolo piacevole, almeno per i tanti capovolgimenti di fronte.

Al 24' Under ci prova: bravo Bizzarri. Passano cinque minuti e l'Udinese sfiora il vantaggio con un bel tiro di Fofana fuori poco. Risponde la Roma con Nainggolan che pesca El Shaarawy, palla a lato di mezzo metro. Alla fiera del tiro da fuori si iscrive anche Barak, ancora senza precisione. Gli ospiti crescono. El Shaarawy si presenta a tu per tu con Bizzarri, leggermente defilato sulla sinistra, ma calcia malissimo.

Ad inizio ripresa De Paul serve a Perica una palla d'oro ma è Alisson, ancora, a salvare la Roma. I giallorossi reagiscono e ci provano con Under e Dzeko, ma senza fortuna. Di Francesco cambia, inserisce Perotti e la Roma segna. Al 73' gol fantastico di Under, che porta il vantaggio la Roma con un esterno sinistro dal limite dell'area imprendibile per Bizzarri.

Oddo, allora, le prova tutte con Maxi Lopez e Jankto. Al minuto 80 De Paul scappa via a tutti a calcia ma Alisson è ancora super. Nel finale il gol arriva, ma la firma ancora la Roma con il neo entrato Perotti. E' il 2 a 0 che certifica la vittoria romanista.

Il tabellino di Udinese-Roma

Udinese (3-5-1-1): Bizzarri 6,5; Larsen 5,5, Danilo 6, Samir 5,5; Widmer 5,5, Barak 6, Behrami 5,5 (62' Jankto 6), Fofana 5,5, Adnan 5,5 (79' Balic sv); De Paul 6,5; Perica 5 (78' Maxi Lopez 6). A disp: Scuffet, Borsellini, Angella, Nuytinck, Zampano, Ingelsson, Pezzella. All: Massimo Oddo.

Roma (4-2-3-1): Alisson 7; Florenzi 6, Manolas 6, Fazio 5,5, Juan Jesus 5,5; De Rossi 6 (78' Strootman 5,5), Pellegrini 6; Cengiz Under 7 (85' Defrel sv), Nainggolan 6, El Shaarawy 5,5 (68' Perotti 6,5); Dzeko 5,5. A disp.: Lobont, Skorupski, Kolarov, Capradossi, Peres, Gerson, Schick. All.: Eusebio Di Francesco.

Marcatori: Cengiz Under (R), Perotti (R)

Ammoniti: Larsen (U), Perica (U), Jankto (U)