Udinese-Lazio, le pagelle: Immobile è un leader. Lulic soffre

La Lazio vince due a uno contro l'Udinese nel match della Dacia Arena. Dopo pochi minuti Kevin Lasagna sblocca la contesa. Poco dopo il solito Ciro Immobile prima pareggia poi regala a Luis Alberto l'assist per il 2 a 1. Nella ripresa i ritmi calano e gli ospiti vincono in rimonta.

Strakosha 6 - Il portiere albanese non è in un periodo di forma smagliante ed i gol subiti contro Benevento e Salisburgo. In avvio Lasagna lo beffa con un bell'anticipo di testa ma nell'occasione non ha colpe.