Udinese-Lazio: probabili formazioni, tocca a Felipe Anderson

La Lazio, dopo la vittoria in Europa League, continua la rincorsa alla Champions. Alle 18 di domenica, i biancocelesti, affronteranno l'Udinese dell'ex Massimo Oddo. I friulani sono in un periodo negativo ed in più non hanno segnato nemmeno un gol nelle ultime sei partite di campionato contro la Lazio, ottenendo solamente un pareggio nel parziale.

Le ultime dai campi

Nella Lazio ci potrebbero essere 2-3 cambi rispetto alla vittoria in Europa League contro il Salisburgo: Felipe Anderson giocherà al posto di Luis Alberto e Marusic per Basta. Oddo ritroverà qualche pezzo importante, anche se le assenze in mediana di Behrami e Fofana continuano a creare problemi. A destra è ballottaggio Widmer-Zampano, a centrocampo torna Jankto dal 1', mentre in attacco sono da capire le condizioni di Lasagna che potrebbe essere titolare al fianco di Maxi Lopez (favorito su De Paul).

Le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Bizzarri; Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Balic, Jankto, Adnan; Lasagna, Maxi Lopez.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson; Immobile.