Udinese-Lazio 1-2 | Acerbi e Correa: uno-due micidiale. Gli highlights video

La Lazio vince 2 a 1 contro l'Udinese nel match della 6^ giornata di Serie A. Sono i padroni di casa ad approcciare meglio alla partita con buon possesso palla e verticalizzazioni. Gli ospiti, bloccati, cercano qualche spunto con Marco Pasolo e Luis Alberto. Ad inizio ripresa Thomas Strakosha vola e nega il gol a Seko Fofana.

Simone Inzaghi, per dare una scossa, inserisce così Riza Durmisi e Ciro Immobile. Al 60' è Francesco Acerbi a sbloccare la gara, prima del raddoppio stupendo di Joquin Correa per un uno-due micidiale. I bianconeri, però, non mollano e riprono i giochi con un gol in rovesciata di Bram Nuytinck. Il finale è convulso. Tre punti d'oro in vista del derby.



Il tabellino di Udinese-Lazio

Udinese (4-3-3): Scuffet 6; Larsen 4,5, Nuytinck 7, Troost-Ekong 6, Samir 5,5; Fofana 5,5, Madragora 5,5, Barak 5 (73' Teodorczyk 6); Machis 5,5 (67' Pussetto 6), Lasagna 5 (85' Vizeu sv), De Paul 5,5. A disp. Nicolas, Musso, Opoku, Pezzella, Ter Avest, Wague, Behrami, D'Alessandro, Pontisso. All. Velazquez.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha 7; Wallace 5,5, Acerbi 7, Luiz Felipe 6,5 (75' Bastos sv); Patric 6, Parolo 6,5, Badelj 6, Luis Alberto 6, Lulic 6 (56' Durmisi 6); Correa 7; Caicedo 5,5 (56' Immobile 6). A disp. Proto, Basta, Caceres, Marusic, Murgia, Berisha, Leiva, Cataldi, Milinkovic. All. Inzaghi.

Marcatori: Acerbi (L), Correa (L), Nuytinck (U)

Ammoniti: Lulic (L), Badelj (L), Immobile (L), Pussetto (U), Bastos (L), Durmisi (L), Ekong (U), Strakosha (L)