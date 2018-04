La Lazio rimonta l'Udinese e aggancia la Roma: Immobile e Luis Alberto bum bum

La Lazio vince due ad uno contro l'Udinese nel match della 31^ giornata di Serie A. I friulano partono forte e passano con Kevin Lasagna in avvio ma il solito Ciro Immobile perima pareggia i conti e poi serve a Luis Alberto la palla del 2 a 1. Notte fonda per Massimo Oddo.

Inzaghi, che non fa turnover, ma rinuncia all'infortunato Parolo, con Felipe Anderson a dare imprevedibilità sulla trequarti. In difesa Radu riposa. L'avvio è friulano con Lasagna e Larsen che timidamente impegnano Strakosha. Al 13', però, l'Udinese passa. Bellissimo gol di Lasagna, che di testa, su cross dalla destra di Larsen, anticipa Bastos e batte Strakosha sul palo lontano. E' 1 a 0.

L'Udinese insiste ma a sorpresa la Lazio pareggia. Tiro cross di Lulic, zampata di Immobile e gol dell'uno a uno. L'Udinese casa ed i biancocelesti raddoppia. Immobile serve Luis Alberto in profondità, lo spagnolo brucia Nuytinck e fredda con un diagonale destro Bizzarri. E' 2 a 1. I padroni di casa, alle corde, soffrono.

Nella ripresa la Lazio si presenta con Patric per l'infortunato Lulic. Il canovaccio tattico non cambia. La Lazio fa la gara e sfiora ancora la rete. Al 63' squadra di Inzaghi ancora pericolosa con Immobile. Traversone di Patric da sinistra, controllo e destro da posizione al limite dell'impossibile: palla fuori di molto. Nel finale Inzaghi getta nella mischia Murgia e Caicedo. Risponde Oddo con De Paul e Ingelsson.

Al 78' bel contropiede di Marusic che impegna Bizzarri. Nel finale l'Udinese cerca l'assedio per evitare l'ottava sconfitta consecutiva. Al minuto 88' Jankto ha la grande chance ma non è fortunato. Lazio rimonta l'Udinese, vince e aggancia la Roma in classifica.

Il tabellino di Udinese-Lazio

Udinese (3-5-2): Bizzarri 5,5; Nuytinck 5,5, Danilo 6, Samir 5,5 (60' Widmer 6); Larsen 6,5, Barak 6,5, Balic 6, Jankto 6, Adnan 6 (72' Ingelsson 6); Lasagna 7, Maxi Lopez 5,5 (72' De Paul 6). A disp. Scuffet, Borsellini, Pezzella, Zampano, Hallfredsson, Pontisso, Perica. All. Oddo.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha 6; Luiz Felipe 6, de Vrij 6, Bastos 6; Marusic 6, Luis Alberto 7, Leiva 6,5, Milinkovic 5,5, Lulic 5,5 (46' Patric 6); Felipe Anderson 6,5; Immobile 7,5 (72' Caicedo 5,5). A disp. Guerrieri, Vargic, Radu, Basta, Wallace, Caceres, Di Gennaro, Lukaku, Murgia, Nani. All. Inzaghi.

Marcatori: Lasagna (U), Immobile (L), Luis Alberto (L)

Ammoniti: Caicedo (L), Murgia (L)