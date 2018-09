Udinese-Lazio 1-2, le pagelle: che gol Correa! Bene Acerbi, male Wallace

La Lazio vince 2 a 1 contro l'Udinese nel match della 6^ giornata di Serie A. La sfida dalla Dacia Arena è molto tattica, bloccata e con poche occasioni nella prima parte. La prima grande emozione arriva ad inizio secondo tempo quando Thomas Strakosha vola e nega il gol a Seko Fofana.

Al 60' è Francesco Acerbi a sbloccare la gara, bravo a ribadire in gol un'azione da calcio piazzato. Passano una manciata di minuti e Joaquin Correa firma il raddoppio con un super gol. I padroni di casa, però, non mollano e con Bram Nuytinc rientrano in partita ma il risultato non cambia più nel finale.

Le pagelle di Udinese-Lazio