Trofeo Coni Kinder Sport: i giovani campioni del Lazio a Senigallia per vivere il loro sogno

Senigallia, 21.09.17 - La storia siamo noi, e sono anche loro, i campioni di domani, i loro allenatori, i loro dirigenti. Le finali nazionali del Trofeo CONI propongono storie e sogni, senza illusioni, ma con l’ultimo atto di un percorso sportivo affrontato provincia per provincia, regione per regione. Clicca qui per vedere il video: https://youtu.be/07h_YdsTuWc Non è più gioco-sport, è quasi una magia che coinvolge i protagonisti fino ad immaginarsi, un giorno, ai più alti livelli dello sport olimpico. Fair play, amicizia, lealtà, solidarietà, impegno, coraggio, voglia di misurarsi e voglia di superarsi. C’è tutto questo e molto altro da oggi a sabato 23 settembre a Senigallia: - 37 impianti - 12 Comuni - 31 Federazioni - 9 Discipline Associate - 21 Delegazioni Italiane - 3 Delegazioni estere Oltre 3100 atleti e 900 tecnici: tutti insieme, tutti impegnati nel raggiungimento dei propri piccoli e grandi obiettivi. Nutrita rappresentanza da parte del Lazio con ben 208 atleti al via e 43 accompagnatori. Il Lazio è la regione con il più alto numero di partecipanti. Sport “puro” e agonismo “sano” restituiranno alla vittoria e alla sconfitta l’essenza stessa dello sport, meravigliose fondamenta della crescita individuale.

