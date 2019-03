Volley Scuola-Trofeo Acea. Il Cicerone di Frascati domina tra i Castelli Romani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Il Cicerone di Frascati non ha rivali tra le scuole dei Castelli Romani. Al Volley Scuola – Trofeo Acea, il torneo di pallavolo dedicato agli istituti superiori di Roma e provincia, le ragazze del prof. Giorgio Giovannotti hanno già vinto 4 gare su 4 disputate nel tabellone Open femminile, quello più competitivo in cui non c’è limite all’utilizzo di atlete tesserate. I successi sono arrivati contro il Touschek di Grottaferrata e il James Joyce di Ariccia, sconfitte entrambe 3-0 sia nel match di andata che in quello di ritorno.

“La nostra squadra è molto competitiva – ha dichiarato Giovannotti, docente di educazione fisica al Cicerone e allenatore FIPAV di Terzo Grado – non so se possiamo vincere il torneo, anche perché nella seconda fase sfideremo le squadre della città di Roma e il nostro livello dovrà alzarsi ulteriormente, ma di sicuro ci stiamo togliendo enormi soddisfazioni. La nostra scuola, un liceo classico e linguistico che dal prossimo anno avrà anche delle classi di scienze umane, è piccola in confronto a tante altre. Possiamo pescare da un bacino di 600 studenti. Le ragazze hanno dimostrato una grande coesione e una voglia di vincere e divertirsi che mi rende orgoglioso”.

Il prof ha citato alcuni punti di forza della squadra: “Martina Armini del Volleyrò Casal de Pazzi, ma anche Eleonora Gherardini del Città di Frascati, Federica Cordischi e Sofia Falanga del Monteporzio Sharks e le giocatrici del Volley Club Frascati Alessia D’Alessandro, il libero, Giulia Ferretti, Alessandra Ciminelli e Carlotta La Rosa che è nata nel 2000 ed è la più grande del gruppo.

Tutte le altre sono classe 2002 e 2003. Abbiamo un futuro roseo davanti”. Per il prof. Giovannotti non è difficile scegliere la vittoria più significativa: “Dico i due 3-0 contro il Touschek, istituto con il quale da anni c’è una rivalità accesa ma sempre sana. Il Volley Scuola-Trofeo Acea ci piace perché oltre alla pallavolo possiamo sperimentare valori come l’amicizia, la sportività e il rispetto delle regole dentro e fuori dal campo”. I RISULTATI DEL CICERONE DI FRASCATI NEL GIRONE F DELL’OPEN FEMMINILE Touscheck – Cicerone 0-3 (16-25, 13-25, 17-25) Cicerone – Joyce 3-0 (25-12, 25-11, 25-17) Cicerone – Touscheck 3-0 (25-11, 25-12, 25-22) Joyce – Cicerone 0-3 (11-25, 12-25, 11-25)