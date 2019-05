Addio De Rossi, Totti con gli occhi lucidi nel video saluto sul sito della Roma: "E' come un fratello"

"E' mio fratello, anche fuori dal campo. Abbiamo condiviso tantissimo con questa maglia e con questi colori. Cose belle e brutte. Siamo riusciti a portare la Roma pure sul tetto del mondo con la maglia dell'Italia".

Francesco Totti saluta a Daniele De Rossi che stasera con il Parma allo stadio Olimpico giocherà la sua ultima partita con la maglia della Roma e lo fa con una video intervista emozionale sul sito ufficiale della Roma.

"Spero che i nostri figli possano fare lo stesso nostro percorso. E non intendo dal punto di vista calcistico, ma soprattutto dal punto di vista dell'amicizia", ha aggiunto l'ex numero 10 giallorosso in un video pubblicato sul sito ufficiale del club in cui racconta Daniele De Rossi e la loro "fratellanza" attraverso 10 foto. "Ogni volta che segnavo lui era sempre uno dei primi a esultare insieme a me saltandomi sulla schiena", ha aggiunto Totti.

