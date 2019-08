Totti e la Roma: "Lotterà per il quarto posto. Io al derby? Sarebbe difficile guardarlo in tv"

"La Roma non è al top ma i dirigenti possono migliorarla e puntare alla Champions che è l'obiettivo di tutti. Purtroppo quest'anno i primi tre posti credo siano occupati da Juve, Napoli e Inter. Almeno a tavolino sembra così, il campionato è più ristretto e per le altre può ambire solo alla quarta posizione". Lo ha detto Francesco Totti in un'intervista a Sky Sport.

Più incoraggianti le parole per Fonseca, arrivato proprio nei giorni in cui Francesco lasciava il club: "I tifosi sono dalla sua parte, lui ha fatto di tutto per venire qua e portare in alto la squadra. Deve rimanere sé stesso e non sentire cosa succede fuori. Da quello che so io, oltre a essere una grande persona, è anche un grande allenatore con idee e principi giusti. Bisogna stargli vicino".

Poi una battuta sul derby. "Sarà un match surreale senza me e De Rossi dopo tanti anni. Io potrei andare allo stadio, deciderò a breve. Sarebbe la prima volta che non vedo il derby dal vivo... - ha detto ancora l'ex dirigente giallorosso -. Un pronostico è difficile per una partita come questa. Sulla carta e dopo i risultati di domenica la Lazio sembra favorita ma poi in campo tutto è diverso perchè è una partita dura e molto sentita".

Quindi il futuro. "Tra poco svelerò i miei progetti, mi ha fatto piacere che si siano aperte le porte della Nazionale. Ho parlato con Mancini e Gravina: tutti vorrebbero che andassi a lavorare con loro, ma ho voluto riflettere e prenderò questa strada che nessuno sa, sempre nel mondo del calcio però. Intanto andrò presto a Buenos Aires. A trovare De Rossi, ma non solo: anche lì voglio vedere un po' di cose di calcio, che è la mia vita".