Totti e l'ultimo derby: venti minuti da incubo con la Lazio che festeggia

Roma sotto nel derby contro la Lazio e Luciano Spalletti, per riequilibrare il match, inserisce in campo Francesco Totti. Il pubblico giallorosso dell'Olimpico accoglie con un'autentica ovazione il suo Capitano. Si spera nel miracolo. Una magia, l'ultima nel derby. E invece gli ultimi 20 minuti nella stracittadina per il numero 10 giallorosso sono un incubo.

Poi palloni giocati, tutti quasi da fermo. Diversi contrasti persi, una ammonizione sfiorata e il gol di Keita, nel finale, che ha permesso alla Lazio di gioire godersi il 3 a 1 sulla Roma. Totti, invece, con le Nike dorate presentate per l'occasione è costretto ad uscire a testa bassa.

Nella sua infinita carriera, l'ex Pupone ne ha giocati 43 (compresi 7 in Coppa Italia), segnando 11 gol e diventando così il miglior marcatore di questa storica sfida. Questo ultimo derby è un incubo.